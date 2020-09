Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE: doppia cessione

La Fiorentina ha ufficializzato due cessioni in prestito: il comunicato ufficiale

Primo giorno ufficiale di calciomercato e primi annunci anche in Serie A. Si muove in uscita per sfoltire la rosa la Fiorentina, che ha ufficializzato le cessioni in prestito dei due giovani Terzic e Zurkowski. Questa la nota attraverso la quale il club viola ha reso noto il doppio affare con l’Empoli: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Aleksa Terzic e Szymon Zurkowski all’Empoli FC”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

