Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffale. Parla il professor Zangrillo: “Parametri rassicuranti, mi fanno essere ottimista”

“Abbiamo rilevato la positività in un soggetto che era asintomatico, ma nella serata di ieri ho ritenuto opportuno fare una visita rilevando un coinvolgimento polmonare. Ho ritenuto opportuno un approfondimento diagnostico, le cui risultanze mi hanno consigliato e indicato il ricovero. Da soggetto è divenuto paziente ed è a rischio per età e patologie pregresse”. A parlare è il professor Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolarintensiva Ospedale San Raffaele, dove Silvio Berlusconi è stato ricoverato nella serata di ieri.

C’è però ottimismo a riguardo: “I parametri sono rassicuranti e mi fanno essere ottimista per le prossime ore e giorni. Non è intubato e respira spontaneamente, non è in terapia intensiva, la situazione clinica è tranquilla e confortante, ma trattandosi di un paziente di 84 anni c’è la necessità di essere cauti” ha aggiunto Zangrillo.

