Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Berlusconi ricoverato al San Raffaele dopo la positività al Covid-19, carica virale alta per l’ex Premier

Silvio Berlusconi, positivo al Coronavirus, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. La decisione, riporta ‘open.online’, sarebbe stata causata dalla sua carica virale alta che avrebbe reso necessario il ricovero precauzionale. Al momento non ci sono dichiarazioni dal suo medico Alberto Zangrillo. Il quadro clinico dell’ex Premier, riporta ‘Ansa’, non desterebbe preoccupazioni a detta del suo staff. Clicca qui per nuovi aggiornamenti.

Stamane sono state riportate alcune dichiarazioni dello stesso Berlusconi: “Non ho mai sottovalutato l’importanza di questo virus, dei rischi che comporta e della conseguente necessità di misure rigorose di tutela della salute pubblica – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – Mi è capitato anche questo. Parteciperò in tutti i modi possibili anche alla campagna elettorale in corso”.

