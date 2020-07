Grande colpo di Berlusconi per il suo Monza, le ultime di calciomercato

Punta in alto il Monza di Silvio Berlusconi. L’obiettivo dichiarato è salire presto in Serie A e per farlo servono grandi rinforzi. Così, Galliani è al lavoro e secondo le informazioni raccolte da Seriebnews.com, starebbe per chiudere una trattativa con il Corinthians: CLICCA QUI per tutti i dettagli e le ultime sulla notizia.

