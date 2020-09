Calciomercato, guerra totale Messi-Liga: nuovo comunicato UFFICIALE

Dopo la nota di Jorge Messi è arrivata la risposta de La Liga con un nuovo comunicato: rapporti sempre più tesi tra le parti

Ormai è guerra aperta tra Lionel Messi e La Liga. Proprio quando sembrava che la Pulce avesse fatto dietrofront e fosse disposta a restare al Barcellona, ecco il comunicato firmato dal papà Jorge in cui si smentisce l’esistenza della clausola da 700 milioni.

A stretto giro però è arrivata anche la replica della lega spagnola che non cambia di una virgola la propria posizione: “La clausola da 700 milioni esiste ed è valida. La loro interpretazione (di Messi, ndr) del contratto è decontestualizzata e lontana dalla letteralità dello stesso”. Muro contro muro quindi che non lascia presagire niente di buono se non una possibile battaglia anche legale, proprio quando le indiscrezioni parlavano di una ‘tregua’ in arrivo in attesa del 2021 quando – ad oggi – è in scadenza il contratto del fuoriclasse argentino.