Calciomercato Juventus, niente riscatto di Mandragora | Le ultime di CM.IT

Mandragora continuerà a giocare per l’Udinese. Niente riscatto da parte della Juventus, che ha deciso di non puntare sul centrocampista

Mandragora resta all’Udinese almeno per un’altra stagione. Anche a causa del grave infortunio, come avevamo scritto nei giorni scorsi, lla Juventus ha infatti deciso di non esercitare l’opzione per il riscatto fissata a 26 milioni di euro.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Ma nel nuovo accordo tra i due club, ancora oggetto di discussione (perlomeno di alcuni dettagli) il diritto verrà confermato anche se, probabilmente, con delle modifiche alle modalità di pagamento.