Napoli, De Laurentiis: “Koulibaly e Milik via se il mercato lo permetterà”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato delle trattative per le cessioni su Kalidou Koulibaly e Arek Milik: i dettagli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto a ‘Canale 21’ e ha fatto il punto soprattutto sul fronte cessioni. In particolare il patron partenopeo si è soffermato sulle trattative per gli addii di Koulibaly e Milik: “Sono entrambi in uscita – le sue parole -. Se il mercato consentirà le uscite di questi bravissimi giocatori, sapremo come sostituirli. Altrimenti, ne parleremo l’anno prossimo”.

Per il difensore c’è il Manchester City e un incontro che tra qualche giorno potrà essere definitivo. Offerta da settanta milioni bonus compresi da parte del club inglese che però non vuole spingersi oltre. Per Milik, invece, c’è la Roma in uno scambio con Under, Riccardi più conguaglio. Affare però che non si è ancora sbloccato definitivamente e dal quale dipende anche l’approdo di Dzeko alla Juventus.