Dopo Tonali, Maldini vuole regalare anche Federico Chiesa a Pioli. Paqueta e 45 milioni per vincere la concorrenza della Juventus per il talento della Fiorentina

Il Milan non si ferma. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic e il colpo Tonali, Maldini punta anche Federico Chiesa per tentare la prossima stagione la scalata verso la qualificazione in Champions League. Stando a ‘Tuttosport’ sarebbe tornata d’attualità la pista che porta al gioiello viola, con il suo ex allenatore Pioli primo sponsor del giocatore.

Milan, assalto a Chiesa: il piano

La Fiorentina non fa per sconti e chiede 70 milioni di euro per il via libera alla cessione di Chiesa. Per questo motivo il Milan dovrà strutturare un’offerta che comprenda anche delle contropartite gradite ai viola, con Paqueta che continua a piacere alla dirigenza fiorentina. L’inserimento nella trattativa del brasiliano (valutato 25 milioni) abbasserebbe la cifra cash, che a quel punto ammonterebbe a circa 45 milioni di euro. La dirigenza di Via Aldo Rossi cercherebbe una formula simile a quella andata in porto per Tonali, con prestito oneroso e opzione-obbligo di riscatto più bonus. Un assalto articolato ma ambizioso per battere anche la concorrenza della Juventus, che rimane vigile sul nazionale italiano.

