Calciomercato Atalanta, accordo con la Roma: esterno in arrivo

L’Atalanta mettono a segno una nuova operazione in entrata, accordo raggiunto con la Roma per il prestito di Karsdorp: i dettagli

Si muove ancora in entrata il mercato dell’Atalanta, dopo il colpo Miranchuk, accordo raggiunto con la Roma per il prestito di Rick Karsdorp. I bergamaschi avranno l’obbligo di riscattare l’esterno olandese nel caso in cui disputi il 60% delle presenze stagionali: il riscatto è stato fissato a 7 milioni di euro. Con Castagne partito in direzione Premier League, la ‘Dea’ ha già trovato un nuovo esterno per Gasperini. L’operazione si è conclusa positivamente grazie ai buoni rapporti con le due società di un intermediario di mercato.

