Il tecnico dell’Inter insiste per Kante, Emerson e Giroud. Il Chelsea ha però rifiutato la prima offerta del club nerazzurro

L’Inter fa sul serio per i gioielli del Chelsea. Secondo ‘Sport Mediaset’, il club nerazzurro sarebbe passato all’offensiva anche per Kante oltre ad Emerson Palmieri e Giroud. Gli ultimi due sono da tempo sul taccuino di Conte, mentre il francese campione del mondo è un pupillo del tecnico da vecchia data.

Inter, triplo colpo dal Chelsea: 70 milioni non bastano

La prima offerta di Marotta e del club nerazzurro sarebbe intorno ai 70 milioni di euro per i tre giocatori dei ‘Blues’, finiti nella lista dei cedibili di Lampard. Proposta che al momento non sarebbe ritenuta congrua dal club inglese, che chiederebbe un assegno superiore per dare il via libera alla maxi operazione. Conte spinge però per averli tutti e tre a Milano questa estate, con la dirigenza di Viale della Liberazione che potrebbe presto rilanciare.

