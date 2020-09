Calciomercato Inter, la carta per arrivare a Kanté

Calciomercato Inter, Kanté può essere il colpaccio per il centrocampo di Conte: ecco come arrivare al giocatore del Chelsea

L’Inter prepara i rinforzi da regalare a Conte per ripartire all’assalto dello scudetto. Siglata la tregua con la società, il pugliese sogna adesso acquisti soprattutto a centrocampo per una mediana esplosiva. Oltre al suo pupillo Vidal, le attenzioni convergono adesso, in pieno accordo con la dirigenza, su Kanté. Per il francese del Chelsea, servono però 50 milioni di euro, da racimolare con una cessione eccellente. La ‘Gazzetta dello Sport’ conferma che uno tra Skriniar e Brozovic partirà, si attendono sviluppi per imprimere l’accelerazione decisiva.

