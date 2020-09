Calciomercato, il Barcellona non molla: nuova proposta a Messi

Continua il braccio di ferro tra Barcellona e Lionel Messi ma i blaugrana provano a convincere l’argentino: nuova proposta

Il braccio di ferro tra Barcellona e Lionel Messi non è destinato a terminare presto. Mentre il Manchester City prepara la super offerta per l’argentino, sogno di mercato anche dell’Inter, i blaugrana provano a smontare il caso. Come riferisce ‘ESPN’, il presidente Bartomeu avrebbe pronta l’offerta per prolungare il contratto fino al 2023 confermando le attuali cifre per l’ingaggio. Il numero uno del club catalano, sul banco degli imputati per l’ultima stagione e tra i motivi che hanno spinto Messi a chiedere l’addio, vorrebbe incontrare il papà-agente Jorge per proporgli il prolungamento del contratto. Vertice che si potrebbe tenere mercoledì prossimo, data fondamentale per capire il futuro della Pulce.

Una mossa ‘disperata’ che lo stesso club catalano ritiene abbia poche possibilità di riuscire. Messi vuole l’addio e da Manchester hanno pronto un quinquennale da 50 milioni di euro a stagione.