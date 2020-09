Messi vicino all’addio del Barcellona. Sempre maggiori indizi lo danno in direzione City: offerta faraonica e clausola Usa

Messi al Manchester City, con 50 milioni di euro all’anno si può fare. Ammesso che fra i blaugrana e la ‘Pulce’ tutto si risolva in modo consensuale e che il club inglese non rischi successivamente ripercussioni legali per sé o di un proprio tesserato.

Intanto, come riporta il giornalista brasiliano Bechler, il club dello sceicco Mansour starebbe preparando addirittura una presentazione in grande stile, come merita una stella del calibro di Messi, con incarico affidato ad una società di produzione che riguarda la raccolta di materiale d’archivio del campione argentino.

Insomma, dalle parti di Manchester si pensa già al grande evento e tutto pare studiato per accogliere in grande stile un acquisto che passerebbe senz’altro alla storia. Così come il suo ingaggio: 50 milioni a stagione e un contratto di cinque anni, che però Messi non onorerebbe per intero in Premier League.

Per lui infatti, secondo il quotidiano ‘Sport’, gli ultimi due anni lo vedrebbero protagonista negli Usa con la maglia dei New York City, club di proprietà dello stesso Mansour. Oltre a queste cifre, Messi andrebbe a percepire anche un bonus da 250 milioni di euro al momento del suo trasferimento in MLS. Contratto dai guadagni pazzeschi, nettamente al di fuori della portata di ogni altro club europeo, anche a causa del FPF che in questo modo il City potrebbe aggirare.

