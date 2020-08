Il futuro di Lionel Messi è ancora incerto, ma l’ex calciatore del Barcellona, Hristo Stoichkov, rivela alcuni dettagli importanti

Calciomercato sconvolto ed infuocato dopo che Lionel Messi ha comunicato al Barcellona di voler lasciare il club. Il legame tra il fenomeno argentino ed il club potrebbe così volgere al termine dopo vent’anni. Su di lui naturalmente sono piombati i migliori club europei, in particolare Manchester City, Inter e Juventus, con la squadra di Pep Guardiola che al momento sembrerebbe in pole position per il 10 blaugrana. A svelare cosa accadrà nei prossimi giorni invece è Hristo Stoichov, ex calciatore del Barcellona e della nazionale bulgata.

Stoichkov intervistato da ‘Tudn’, emittente americana, dichiara: ”Domenica Messi farà i test per il Coronavirus con il Barcellona. Lui è un grande professionista e si è sempre presentato agli allenamenti. Lunedì sarà con i compagni ad allenarsi perché ha un contratto e lo rispetta. Sarà sul campo per i compagni e per sé stesso”. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore che avrebbe avuto contatti con qualcuno vicino al calciatore. Inoltre poi rivela: ”La speranza che Messi rimanga c’è, anche perché non ha ancora parlato pubblicamente. Nei prossimi giorni si vedrà, ma non ho dubbi che si esprimerà a riguardo”.

