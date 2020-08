Il Milan lavora al ritorno di Tiemoue Bakayoko: l’acquisto del centrocampista francese può chiudersi ad inizio settimana

Il Milan vuole riportarlo in rossonero, lui preme per tornare a Milano. Il matrimonio tra i rossoneri e Tiemoue Bakayoko sembra destinato a concludersi positivamente e novità importanti sulla riuscita dell’affare potrebbero arrivare all’inizio della settimana.

Come riferisce ‘Tuttosport’, il nodo maggiore tra Chelsea e Milan riguarda la cifra stabilita per il riscatto, con gli inglesi che vorrebbero 30 milioni di euro. Una volta pattuita questa, non dovrebbero esserci difficoltà nell’annunciare il ritorno in rossonero del classe 1994. Annuncio che potrebbe arrivare all’inizio della settimana.

