Calciomercato, van de Beek può lasciare l’Ajax: Juventus e Inter però lontane dal centrocampista, ecco la squadra in pole

Donny van de Beek può lasciare a breve l’Ajax. Il giocatore non scenderà in campo in questi giorni per le varie amichevoli precampionato dei Lancieri, la cessione sembra a questo punto inevitabile. Il ‘Telegraaf’, in Olanda, fa il punto della situazione. Non è chiaro se la decisione sia stata indirizzata dal club acquirente, dall’entourage del giocatore o dall’Ajax stesso. Quel che è certo è che l’addio si concretizzerà.

Inter e Juventus hanno messo nel mirino, nel recente passato, il centrocampista, che era a un passo dal Real Madrid prima che l’emergenza coronavirus interrompesse tutto. Le squadre nostrane appaiono ugualmente lontane dal calciatore che piace anche al Barcellona, con Koeman, uno sponsor d’eccezione per il centrocampista. L’olandese però sembra indirizzato in Inghilterra. Come riferisce il giornalista spagnolo Orial Domenech sarebbe prossimo a firmare per il Manchester United, altra squadra interessata al 22enne.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, maxi scambio con Skriniar | Sgarbo alla Juve

Calciomercato Juventus, bianconeri tra Messi e Suarez: ultime dalla Spagna