Arturo Vidal continua ad essere il principale obiettivo dell’Inter e di Antonio Conte ma c’è l’interessamento anche di Pirlo e della Juventus

Supermercato Barcellona. La rivoluzione che Koeman ha intenzione di attuare mette sul mercato diversi pezzi pregiati. Oltre al caso Messi e all’addio di Suarez, anche Arturo Vidal è stato ‘tagliato’ dal nuovo allenatore blaugrana. Non è un segreto che il cileno piace ad Antonio Conte con l’Inter che, anche in questa sessione di mercato, ha dato il via alla caccia all’ex Juventus. Il tecnico salentino è sceso in campo in prima persona con diverse telefonate al centrocampista che però vuole essere sicuro di fare la scelta giusta.

C’è la voglia di vincere la Champions nei pensieri di Vidal che – secondo quanto riferisce ‘La Cuerta’ – è stato contattato anche da Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero avrebbe sondato la disponibilità del cileno, spingendolo ad un’ulteriore riflessione. Lo stesso portale parla di un Vidal che preferirebbe tornare alla Juventus attratto dalla possibilità di giocare con Ronaldo e dall’obiettivo di vincere la Champions.