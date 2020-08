Vertice di mercato tra Juventus e Atalanta per Romero, che piace a Gasperini. I bergamaschi vogliono chiudere per il difensore argentino

L’Atalanta si muove concretamente per Cristian Romero. Il club orobico, quasi sfumato Perin che potrebbe tornare al Genoa, tratta con la Juventus l’ingaggio del giovane difensore argentino come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Ieri è andato in scena a Milano un incontro tra il CFO bianconero Paratici e l’Ad orobico Percassi parlare di un possibile passaggio di Romero alla corte di Gasperini.

L’Atalanta cerca un centrale per completare il reparto offensivo e avrebbe individuato nel classe ’98 il rinforzo ideale per la prossima stagione. Romero non è tra gli incedibili per la Juventus, intenzionata far cassa per il suo cartellino o ad inserirlo come contropartita per qualche obiettivo in entrata se non dovesse concretizzarsi la pista bergamasca. I campioni d’Italia e l’Atalanta ragionano su un trasferimento a titolo definitivo del giocatore.

