Weston McKennie al J-Medical per sostenere le visite mediche con la Juventus. Nelle prossime ore l’ufficialità e la firma sul contratto

Giornata di visite mediche per Weston McKennie con la Juventus. Il 22enne centrocampista americano poco dopo le 9 è arrivato al J-Medical di Torino per sostenere l’iter medico nel giorno del suo compleanno, prima della firma sul contratto con la squadra bianconera. L’ormai ex giocatore dello Schalke 04 è arrivato ieri sera a Torino dopo l’accordo concluso tra i campioni d’Italia e il club tedesco. Il classe ’98 sbarca a Torino in prestito oneroso (circa 6 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro al raggiungimento di un determinato numero di presenze. McKennie, terminate le visite e dopo l’ufficialità, si metterà subito a disposizione di Pirlo sui campi della Continassa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, McKennie sbarcato a Torino | Domani le visite

Calciomercato Juventus, super bomber dalla Liga | Paratici in agguato