L’ex Juventus Paul Pogba è risultato positivo al Covid-19. Tutti i dettagli

Anche Paul Pogba è risultato positivo al Coronavirus. Il centrocampista del Manchester United non è stato convocato dal commissario tecnico della Francia Didier Deschamps per le due partite di Nations League in programma ad inizio settembre. A dare l’annuncio della positività dell’ex Juventus è stato lo stesso ct in conferenza stampa. Pogba sarà sostituito da Camavinga. Ma non solo. Anche Tanguy Ndombele, obiettivo di mercato dell’Inter di Conte, è risultato positivo al Covid e non è stato convocato. Torna invece lo juventino Rabiot. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

