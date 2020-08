Calciomercato, Messi-Manchester City: tutti i retroscena

Messi al Manchester City, prende forma un trasferimento clamoroso che parte da lontano: i retroscena dell’affare

Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona, ma non solo. Stando a quanto riportato dai media britannici, avrebbe già scelto la prossima destinazione, vale a dire il Manchester City. Emergono in queste ore retroscena di vario tipo su una trattativa che sembra pronta a decollare. Il ‘Sun’ riferisce che Guardiola, tecnico degli inglesi, sarebbe stato al corrente della decisione dell’argentino già da una settimana, contattato proprio dalla ‘Pulce’. Dunque, l’affare sarebbe stato impostato in vantaggio sulle altre concorrenti. La proposta, svelata ieri da ‘Espn’, di un triennale con opzione per concludere la carriera al New York City, si comporrebbe di un ingaggio annuale di circa 50 milioni di euro. Avrebbe un ruolo anche Aguero, compagno di nazionale di Messi, che starebbe lavorando sottotraccia per convincere il giocatore definitivamente ad accettare l’offerta.

