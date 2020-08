Manchester City, l’assistente di Guardiola, Estiarte, pubblica un post su Instagram su Messi, quasi subito rimosso: è giallo

La telenovela Messi è destinata a segnare i prossimi giorni di calciomercato. L’argentino vuole lasciare il Barcellona, i rumours indicano il Manchester City come la principale pretendente. Segnali in tal senso arrivano dall’Inghilterra e precisamente da Manuel Estiarte, ex pallanuotista spagnolo oggi collaboratore di Guardiola. Estiarte aveva pubblicato qualche ora fa un post su Instagram, con una foto di sua madre scomparsa con un giovane Lionel, ai tempi del Barça, che recitava così: “Hai fatto felice mia madre, ora tocca a noi aiutare te a essere felice”. Il post è stato poi rimosso poco dopo, il giallo social è comunque un indizio piuttosto evidente di come gli inglesi facciano sul serio.

