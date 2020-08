Calciomercato Juventus, Paratici a caccia di uno degli obiettivi di Pirlo ma i bianconeri ricevono un secco no

Dopo il colpo McKennie, in arrivo dallo Schalke 04, la Juventus pensa anche a Manuel Locatelli per rinforzare il centrocampo. Il giocatore del Sassuolo è un obiettivo dichiarato per la mediana di Pirlo e Paratici, l’altra sera, ne ha parlato a cena con Carnevali, dirigente neroverde. Trattativa che per il momento non decolla, ‘Tuttosport’ spiega i motivi del diniego degli emiliani. La Juve sarebbe intenzionata ad accontentare la richiesta del Sassuolo di 30 milioni di euro, ma i neroverdi sono irremovibili sulla formula di pagamento. Vale a dire, acquisto a titolo definitivo e immediato. I bianconeri hanno provato a proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto: niente da fare.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, bomber più lontano | Simeone propone lo scambio

Calciomercato Juventus, obiettivo in difesa | Il PSG ci prova!