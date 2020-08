Calciomercato, ‘bomba’ dall’Argentina | Messi ha scelto il prossimo club

Il futuro di Leo Messi tiene con il fiato sospeso il calcio internazionale ed i top club europei: dall’Argentina arriva la ‘bomba’, futuro deciso

Una clamorosa scelta ha scosso il calciomercato di questa estate. Il fenomeno del Barcellona, Lionel Messi, simbolo dei catalani da vent’anni, ha deciso di lasciare i blaugrana. Decisiva per l’argentino è stata la sconfitta per 8-2 subita nel quarto di finale di Champions League per mano del Bayern Monaco. Da lì Messi ha deciso di dire addio al Barcellona e lo ha comunicato tramite un email certificata. Dopo tante ipotesi sul suo futuro, dall’Argentina arriva la ‘bomba’ che svela il club scelto dal fenomeno argentino.

Secondo quanto riportato da ‘La Nacion’ infatti, il numero 10 catalano avrebbe eletto il Manchester City come squadra per il suo futuro. Il sito argentino sarebbe venuto a conoscenza di questa indiscrezione grazie ad un informatore vicino al giocatore, al quale sarebbe stato dichiarato direttamente da Messi, che la scelta è stata presa insieme alla moglie ed il suo ciclo al Barcellona è finito. A gettare le basi sulla scelta di Messi infatti sarebbe stato l’ottimo rapporto con il suo ex allenatore, ora ai ‘citizens’, Pep Guardiola, con il quale ha vinto tutto al Barcellona. Inoltre in squadra ci sarebbe anche Sergio Aguero, giocatore con il quale Messi oltre ad essere compagno di nazionale, è anche imparentato. Naturalmente tra questi motivi ci sarebbe anche il fascino della Premier League a spingere l’argentino. Sfuma dunque il sogno Messi per l’Inter ed i suoi tifosi.

