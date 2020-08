Lazio, Reina ha firmato: due anni con opzione | Ultime CM.IT

Pepe Reina ha firmato il nuovo contratto che lo legherà alla Lazio: tutti i dettagli

Dopo aver svolto le visite mediche di questa mattina, Pepe Reina ha firmato il suo contratto che lo legherà alla Lazio per le prossime due stagioni, con l’opzione per una terza annata in biancoceleste. Lo spagnolo, quindi, ha nei suoi progetti la volontà di restare in campo fino a 40 anni e 10 mesi, chiudendo così la sua avventura da calciatore in Serie A. L’operazione, anticipata da Calciomercato.it, fa felici tutte le parti in causa: l’ex Milan aveva voglia di rimettersi in gioco in un progetto che gli desse maggiori possibilità di avere minutaggio rispetto a quello rossonero, e i biancocelesti trovano un secondo a Strakosha di esperienza e carisma, elementi fondamentali nella stagione del ritorno in Champions League.

