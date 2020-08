Calciomercato Inter, Izzo “aspetta” Conte: le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, Armando Izzo lascerà il Torino e aspetta la squadra per il grande salto: possibile un approdo a Milano, ma c’è anche un’altra ipotesi

Fra i protagonisti di questo mercato estivo c’è e ci sarà sicuramente anche Armando Izzo. Colonna del Torino di Mazzarri, nell’ultima stagione il difensore napoletano è rimasto coinvolto nel tracollo della squadra granata, arrivata ad un passo dalla retrocessione. Cambia l’allenatore, cambia il progetto e potrebbe chiudersi un ciclo anche per Izzo, che con tutta probabilità cambierà aria in questa sessione di mercato.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Eppure le ottime prestazioni nelle stagioni scorse, culminate con la convocazione in Nazionale, hanno reso il centrale ex Genoa un calciatore appetibile anche dalle big del nostro campionato, tanto che potrebbe essere arrivato per lui il momento del “grande salto”. Un affare decisamente appetibile per Mino Raiola, che ne ha preso la procura lo scorso febbraio e ora sta sondando il terreno per capire quale potrebbe essere la prossima destinazione del duttile difensore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, obiettivo top | Ritorno di fiamma a centrocampo

Calciomercato Inter, idea Izzo: un tassello per Conte

Classe 1992, una lunga trafila prima di arrivare in Serie A, Armando Izzo è stato cercato dalla Fiorentina, che potrebbe dargli il posto che attualmente è occupato dal (probabile) partente Milenkovic, che ha detto sì al Milan, ma la cui valutazione fatta dalla Fiorentina è al momento troppo alta per i rossoneri. Ma in realtà, secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, l’obiettivo di Raiola è quello di portarlo a Milano, con l’assoluto placet del calciatore. Preferibilmente sponda Inter, dal momento che si tratta di un elemento ideale per la difesa a 3 cavallo di battaglia di Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Torino, UFFICIALE: colpo per Giampaolo

Resta comunque aperta anche l’ipotesi Milan, altra squadra a caccia di rinforzi nel reparto arretrato. In carriera Izzo ha interpretato senza grossi problemi anche una linea a 4, pur esaltandosi con i 3 centrali. Tutto in evoluzione, staremo a vedere cosa accadrà: la sensazione è che la situazione si risolverà a mercato decisamente inoltrato, quando inizieranno a muoversi concretamente le pedine in casa delle big.

L’ipotesi Napoli e la questione “Lista dei 25”

Si sta parlando con insistenza anche di un’ipotesi Napoli per Armando Izzo e la presenza dell’agente a Castel Di Sangro ha rinfocolato le voci. L’idea è nata principalmente perché si tratterebbe di un ritorno a casa, per questioni anagrafiche ma anche per motivi “burocratici”: Izzo infatti è cresciuto nel settore giovanile azzurro e quindi andrebbe ad occupare un posto “gratis” in lista, visto che allo stato attuale gli unici prodotti del vivaio in rosa sono Insigne, Luperto e Nikita Contini.

Ma l’ipotesi partenopea attualmente resta molto defilata: Raiola è in ritiro per parlare di Lozano e di Manolas e appare improbabile al momento che venga fuori l’argomento Izzo. L’interesse degli azzurri è stato freddino e anche dall’entourage del calciatore filtra una forte preferenza per la soluzione milanese, più adatta al prossimo step di carriera anche e soprattutto per questioni tattiche.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT – Napoli, confermata anticipazione CM.IT: Zielinski ha rinnovato