Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha confermato il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski, anticipato da Calciomercato.it

“Vi do una notizia, visto che parlate sempre di mercato: abbiamo rinnovato con Zielinski“: così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha confermato l’accordo con il centrocampista polacco. Come anticipato da Calciomercato.it, il nuovo contratto scadrà il 30 giugno 2025 e l’ex calciatore dell’Udinese guadagnerà circa quattro milioni di euro a stagione. Una trattativa lunga, iniziata ben prima del lockdown e riallacciata dopo la fine della scorsa stagione. Accordo raggiunto, oggi l’ufficialità data dal presidente azzurro durante la prima conferenza stampa nel ritiro di Castel di Sangro.

Nella stessa conferenza De Laurentiis ha parlato delle possibili cessioni, mettendo in guardia le pretendenti dei pezzi da novanta azzurri: “Se dovessimo vivere un mercato rarefatto, allora non dovremmo cedere neanche i calciatori migliori. Non vogliamo una campagna di saldi: vedo in giro degli avvoltoi, pronti a colpire in picchiata ma siamo impenetrabili. Non ragioneremo su prezzi comodi”.