Calciomercato Inter, obiettivo top | Ritorno di fiamma a centrocampo

L’Inter è ad un passo dall’accordo con Tonali, ma ha già nel mirino un altro top player per il centrocampo: ritorno di fiamma per Milinkovic Savic.

Il piano inclinato del destino dell’Inter ha virato verso la conferma di Antonio Conte. Una grande notizia per i tifosi nerazzurri, che potranno avere continuità nel progetto del tecnico salentino. Il club meneghino, archiviata la questione allenatore, è già al lavoro sul mercato per la prossima stagione. Il reparto che, probabilmente, subirà maggiori interventi è il centrocampo. L’Inter è vicinissima alla definizione dell’acquisto di Sandro Tonali. Sarà lui la quota di entusiasmo e prospettiva voluta da Conte. Ora, però, serve un top player di maggiore esperienza ed i nerazzurri avrebbero sulla propria lista tre nomi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Messi addio | L’annuncio di Planes

Secondo ‘SportMediaset’, i giocatori sulla lista di Marotta per dare la svolta al centrocampo dell’Inter sono tre: in primis, c’è N’Golo Kanté. Il francese è un pallino di Conte, che ne è rimasto estremamente impressionato dai tempi del Chelsea. Il suo approdo a Milano, però, è complicato. L’altro sogno dei nerazzurri, invece, sarebbe un ritorno di fiamma: Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo è un’autentica forza della natura e ha già dimostrato di poter essere straripante in Serie A. Riuscire a convincere la Lazio a cederlo non sarà facile, ma potrebbe rientrare nella trattativa anche Roberto Gagliardini. I biancocelesti si sono dimostrati interessati all’ex Atalanta, che potrebbe abbassare l’esborso economico per il serbo. La pista più semplice, invece, resta quella che porterebbe a Tanguy Ndombele. Con la conferma di Conte il futuro di Skriniar sembra essere lontano da Milano e l’Inter potrebbe intavolare uno scambio alla pari con il Tottenham per il centrocampista francese. Il grande sogno, però, è Milinkovic Savic.

Per tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, ESCLUSIVO: Raiola sblocca l’affare | Scambio in Serie A

Calciomercato Milan, dalla Spagna | Raiola pronto ad offrire Ibrahimovic al Real!

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: Kalinic verso il Fenerbahce!