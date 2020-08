Calciomercato Inter, il presidente Zhang alla resa dei conti con Antonio Conte: ecco la mossa per convincere il tecnico

Giornata decisiva in casa Inter, con l’attesissimo confronto tra il presidente Zhang e il tecnico Antonio Conte. I rapporti sono tesi, l’allenatore si è sentito poco protetto dalla società e vuole fare chiarezza. Il numero uno nerazzurro dal canto suo è determinato a evitare un divorzio che sarebbe sanguinoso per le casse del club. Motivo per il quale, stando a ‘Tuttosport’, in vista di un possibile addio anche del ds Ausilio, corteggiato dalla Roma, potrebbe proporre a Conte l’inserimento in società di una figura amica come Gianluca Petrachi, fresco di separazione proprio con i giallorossi. Una mossa che potrebbe poi aprire un nuovo fronte di tensione, stavolta con Marotta, anche se l’ex dirigente della Juventus, storicamente aziendalista, potrebbe fare un passo indietro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, dopo summit con Conte arriva Tonali: le cifre

Calciomercato Inter, Zhang proverà a convincere Conte, ma serve l’impresa