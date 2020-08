In casa Milan sembrava vicinissimo l’approdo di un rinforzo in difesa: l’obiettivo ora si allontana, il club di Bundesliga supera i rossoneri

Il calciomercato sarà una parte fondamentale per la rinascita del Milan, che dalla prossima stagione punta a tornare ad essere competitiva nei vertici della Serie A. I rossoneri sono a lavoro per cercare i migliori giocatori da portare nella rosa di Stefano Pioli. Il mirino dei rossoneri questa volta si è spostato in Premier League, dove a suscitare interesse è Serge Aurier, giocatore di proprietà del Tottenham. Nelle scorse settimane l’interesse del Milan sembrava essere sempre più concreto ed il suo trasferimento in rossonero sempre più vicino. Ma nelle ultime ore le cose sarebbero cambiate drasticamente.

Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odiera del ‘Corriere della Sera’, per il laterale francese in pole position non ci sarebbe più il Milan, ma bensì il Bayer Leverkusen. Il club tedesco in fatti sembrerebbe essere passato in vantaggio nei confronti di quello milanista, superando l’offerta rossonera. Ora starà alla società milanista riflettere e se fosse almeno pareggiare l’offerta avanzata dal club della Bundesliga.

Il terzino classe 1992 potrebbe essere un rinforzo importante per Stefano Pioli, visto che andrebbe a coprire la fascia destra, che quest’anno non ha dato grandi sicurezze. Obiettivo dunque che per il Milan inizia ad allontanarsi, proprio quando sembrava essere ad un passo dalla chiusura. Servirà quindi una nuova offensiva importante per ribaltare nuovamente la situazione.

