Correa ha sempre goduto dell’apprezzamento di Maldini e il ribasso del prezzo del suo cartellino potrebbe far pensare ad una trattativa concreta

Ci aveva già pensato l’anno scorso, il Milan, ad Angel Correa. Il numero 10 dell’Atletico Madrid ha sempre avuto dalla sua la stima e il consenso di un totem come Paolo Maldini e anche di Boban, l’anno scorso.

Tuttavia il costo del cartellino era stato ritenuto davvero troppo alto per le casse rossonere: 50 milioni di euro, una follia per il fondo Elliott. Niente di fatto dunque e un vorrei ma non posso che a quanto pare, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, si è insediato come un tarlo nella testa degli uomini mercato del Milan, che Correa non lo hanno dimenticato. Anzi.

Il giocatore interessa ancora e in questa sessione di mercato i rossoneri potrebbero provarci davvero, complice un calo del costo del cartellino dovuto anche alla voglia dell’argentino di cambiare aria e andare via da Madrid.

Il classe 1995 è la tipica seconda punta duttile e trequartista, all’occorrenza anche esterno d’attacco. Porterebbe non solo qualità ma anche esperienza internazionale essendo un giocatore importante per lo scacchiere di Simeone ormai dal 2014, ma con le valigie pronte all’arrivo della giusta proposta.

