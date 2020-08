Non solo Allegri. Se Conte dovesse lasciare l’Inter, Marotta valuterà anche la candidatura di Sinisa Mihajlovic

Sono giorni di fuoco per l’Inter ed il suo allenatore, Antonio Conte. Dopo la finale di Europa League persa col Siviglia, infatti, le parole del tecnico leccese post-gara sono apparse da subito quelle dell’addio, anche se il summit definitivo, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, si terrà solo martedì.

A quel punto sarà una giornata da dentro o fuori, ancora allenatore dei nerazzurri o dimissionario. Anche perché è la sola ipotesi concreta quella di un addio scaturito da dimissioni, considerati gli altri due anni di contratto che lo legano alla società a 13 milioni di euro a stagione. Al massimo si cercherà di trovare un accordo fra le parti, ma l’esonero è escluso.

Calciomercato Inter, sostituto Conte: Mihajlovic se non va in porto Allegri

E al suo posto? Nell’eventualità, a questo punto molto probabile, che Conte lasci la panchina dell’Inter, il candidato numero uno alla sostituzione resta Massimiliano Allegri, anche perché l’ex allenatore bianconero è tutt’ora senza squadra. Ma a sorpresa c’è l’ipotesi Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ed ex giocatore nerazzurro.

Mihajlovic gode già della stima di Beppe Marotta che, come riporta ancora La Gazzetta, lo avrebbe voluto già sulla panchina della Juventus all’epoca dell’addio dello stesso Conte. Mihajlovic ha già respirato l’aria nerazzurra da calciatore vincendo tutti i trofei nazionali, anche se oggi l’intero assetto societario è profondamente cambiato. Poi è stato anche allenatore del Milan, mettendosi contro parte del tifo interista… Poco male però, per uno che in quanto a carattere rappresenta probabilmente il prospetto ideale per una successione ad Antonio Conte. L’allenatore del Bologna rappresenta il piano B.

