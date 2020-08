Juventus, svolta a sorpresa | Fuori dalla Champions e via a gennaio

Graziano Campi a Top Calcio 24 svela i piani di calciomercato della Juve per quanto riguarda il bomber Gonzalo Higuain

Già la scorsa estate, di ritorno alla Juventus dopo il doppio prestito al Milan prima ed al Chelsea poi, per Gonzalo Higuain si era paventata la possibilità di una cessione da parte della ‘Vecchia Signora’. Ma la scelta del suo ‘mentore’ Maurizio Sarri in panchina aveva cambiato le carte in tavolo e permesso al centravanti argentino di ritagliarsi il suo spazio in bianconero. Ora che il tecnico toscano è stato esonerato, però, il ‘Pipita’ torna ad essere un peso per il club, che lo ha a bilancio ancora per 18 milioni di euro. Considerato anche l’alto ingaggio, è difficili trovargli una sistemazione. Ma arrivano novità clamorose.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dalla Francia: Aouar ha scelto la Juventus

Secondo quanto raccontato dal giornalista sportivo Graziano Campi nel suo intervento in tv a ‘Top Calcio 24’, infatti, la Juve avrebbe un piano. “L’idea sarebbe quella di tenere Higuain fino a gennaio come quarta punta in rosa dietro a Ronaldo, Dybala e Dzeko se dovesse essere acquistato dalla Roma. Naturalmente verrebbe escluso dalla lista Uefa per la Champions League, ma visto il calendario fitto tornerebbe utile per le gare di Serie A che sulla carta sono più facili. Lui è intenzionato a restare, poi magari andrà via a gennaio”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, esplode la bomba Ronaldo: via subito!