Calciomercato Juventus, idee chiare per Aouar | Bianconeri in pole

La Juventus bussa in casa Lione per il talentuoso centrocampista francese Aouar, che potrebbe essere attratto dal progetto di Andrea Pirlo

Parte proprio dal centrocampo la rivoluzione del neo tecnico bianconero Andrea Pirlo che di talento in mediana se ne intende. Secondo quanto rivelato da ‘Le10sport’ il giovane Houssem Aouar è tornato di prepotenza nel mirino della Juventus e potrebbe aver giocato la sua ultima gara con il Lione nella semifinale Champions persa al cospetto del Bayern Monaco. Le probabilità che quella contro i bavaresi sia stata la sua ultima con l’OL sono molto alte con il nazionale francese che sembra avere le idee chiare sulla sua prossima destinazione: la Juventus. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Su Aouar ci sarebbero anche gli occhi di PSG e Arsenal ma proprio i bianconeri sarebbero in pole position. In tal senso l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina del compagine di Torino porta ancora più peso sulla trattativa per il giovane transalpino. Il neo tecnico è sensibile al profilo del lionese ed è pronto a continuare una rivoluzione in mediana iniziata con l’addio di Matuidi. Secondo la testata francese Aouar ha una netta preferenza per la Juventuse spera di vedere presto un assalto della dirigenza bianconera che possa convincere l’OL.

