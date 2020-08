Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Ronaldo via questa estate

Momento di vacanza per Cristiano Ronaldo e famiglia. Il portoghese intanto riflette sul proprio futuro e pensa anche ad un possibile addio

La Juventus ha concluso anzitempo la stagione con una brutta eliminazione per mano del Lione agli ottavi di finale di Champions League. Un doppio confronto che ha dato il via alla rivoluzione bianconera con l’arrivo di Pirlo in panchina che potrebbe cambiare anche le strategie di mercato. Il tecnico punta su Cristiano Ronaldo che al momento si gode le vacanze con la famiglia, ma che starebbe anche riflettendo sul suo futuro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Stando a quanto rivelato da ‘Don Diario’ il portoghese si rammarica di aver lasciato il Real Madrid e tornerebbe indietro qualora potesse farlo. A complicare le cose c’è anche la situazione legata al Coronavirus che imperversa in Italia e sta facendo incetta di positivi anche tra i calciatori. Secondo il portale spagnolo la competizione potrebbe anche essere nuovamente a rischio e Ronaldo dal canto suo già teme di dover buttare un’altra stagione. Questa situazione incoraggia il desiderio di CR7 di lasciare Torino e non tornare alla Juventus, salutando i bianconeri già questa estate. Nemmeno Pirlo ha cambiato la sua decisione. Ronaldo ha in mente diverse destinazioni per competere ancora dopo un anno in cui individualmente è stato all’altezza del compito mentre la squadra ha raccolto ‘solo’ un titolo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Barcellona su Dybala se Messi andrà via

Calciomercato Juventus, Douglas Costa la chiave per il ritorno di Pogba