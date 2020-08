Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: fumata bianca entro domenica

Ottimismo in casa Milan per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: i rossoneri vogliono chiudere l’accordo entro domenica per avere lo svedese subito a disposizione

Zlatan Ibrahimovic e il Milan sono sempre più vicini. La priorità del club rossonero, ormai è chiaro, è ripartire con lo svedese al centro del suo attacco, e la difficile trattativa per il suo rinnovo contrattuale è vicina al lieto fine.

Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, la meta è ormai a un passo. La richiesta del giocatore, bonus compresi, è di 7 milioni di euro, mentre quella della società si ferma a sei. Distanza assolutamente colmabile in questi giorni, modificando obiettivi e paletti (con bonus sul rendimento più facilmente raggiungibili).

Dopo le vacanze a Montecarlo e in Sardegna, Zlatan è tornato per qualche giorno nella sua Stoccolma, ma le parti non hanno intenzione di perdere tempo. Il Milan vuole l’accordo subito, entro domenica, in modo da riavere la punta disponibile al 100% per il raduno di Milanello in programma lunedì. E dai dirigenti rossoneri, in questo senso, trapela un forte ottimismo.

