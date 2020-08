Calciomercato Milan, niente Robinson: è UFFICIALE al Fulham

Niente Milan per lo statunitense Antonee Robinson, vicinissimo a gennaio ai rossoneri: il terzino è un nuovo giocatore del Fulham

Antonee Robinson è un nuovo giocatore del Fulham. Il terzino sinistro nazionale statunitense, vicinissimo al Milan nel mercato di gennaio, ha firmato un contratto con i ‘Cottagers’. Il difensore, cercato dal club rossonero come vice Theo Hernandez, arriva dal Wigan.

Robinson è stato ad un passo dall’approdo in Italia, ma un problema al momento delle visite mediche aveva fatto saltare il suo approdo a Milano. Il Milan resta dunque a caccia di una nuova alternativa a Theo Hernandez: in pole ci sono l’uruguayano Vina e il brasiliano Iago.

Secondly, absolutely made up to have aigned for @FulhamFC Can’t wait to get going, so excited to start the season! 🤍🖤 pic.twitter.com/6r3hQ3UQuF

— Antonee Robinson (@Antonee_Jedi) August 20, 2020