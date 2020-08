Calciomercato Milan, Leao fa gola in Premier League

Il finale di stagione di Leao non è passato inosservato. Su di lui ci sarebbe il neopromosso Leeds, che per il suo ritorno in Premier League vuole fare sul serio

Prima la promozione in Premier League dopo il purgatorio in Championship, poi una campagna acquisti che vuole essere subito importante per regalare a Marcelo Bielsa una rosa con tutte le carte in regola ad ottenere una salvezza tranquilla e, chissà, anche qualcosa in più.

E’ il Leeds United che prepara la stagione 20/21 guardando al mercato senza timore reverenziale anche alle squadre più blasonate d’Europa. Come il Milan. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, gli inglesi starebbero seguendo Leao e sarebbero pronti ad affondare il colpo per tentare il giocatore portoghese ad abbandonare la Serie A ed accasarsi Oltremanica.

L’operazione però rimane difficile da portare a compimento, anche se nel calciomercato nulla può considerarsi troppo certo. Il Milan però vorrebbe puntare ancora sul classe 1999, ancora troppo giovane per essere lasciato andare. Anche perchè con l’arrivo di Ibra il suo rendimento è cresciuto parecchio, e la vicinanza al campione svedese non potrà che farlo maturare più in fretta.

