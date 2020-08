Calciomercato Juventus, Douglas Costa la chiave per il ritorno di Pogba

Il Manchester United è interessato a Douglas Costa. Un discorso aperto che potrebbe sbloccare la strada al grande ritorno di Pogba

Si riaccende l’asse di mercato tra la Juventus e il Manchester United. Come spiegato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’ nella sua missione inglese, Fabio Paratici ha registrato il sondaggio del club inglese per Douglas Costa. I ‘Red Devils’ sono infatti a caccia di un esterno offensivo di qualità viste le difficoltà nell’arrivare a Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Il brasiliano potrebbe fare proprio al caso dello United sia per caratteristiche che per costi, decisamente inferiori rispetto a quelli dell’esterno inglese del BVB. La valutazione bianconera si attesta intorno ai 35/40 milioni di euro e potrebbe rappresentare la base per un eventuale ritorno a Torino di Pogba. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ci sono però anche due punti a sfavore di tale affare. Il primo riguarda la tenuta fisica di Douglas Costa che preoccupa Solskjaer, mentre il secondo concerne la differenza di costi tra Pogba e l’esterno brasiliano visto che difficilmente i ‘Red Devils’ accetterebbero meno di 100 milioni per il francese. Il campione del mondo ad ogni modo non si trova benissimo a Manchester e starebbe spingendo per un ritorno alla Juventus visti anche gli attestati di stima dell’ex compagno Andrea Pirlo. Si è fermata l’ipotesi di scambio tra Dybala e Pogba, mentre è molto più remota la pista Bernardeschi-United.

