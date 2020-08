Calciomercato Juventus, Barcellona su Dybala se Messi andrà via

Il Barcellona valuterà l’acquisto di Paulo Dybala nel caso in cui Leo Messi dovesse decidere di lasciare il club azulgrana

Paulo Dybala, come anticipato da Calciomercato.it, non ha intenzione di muoversi dalla Juventus nei prossimi mesi. La Joya ha comprato una nuova villa a Torino e spera di rinnovare presto il suo contratto con la Vecchia Signora, e l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ comincia a valutare lo scenario della sua permanenza come il più probabile. Una variabile impazzita in questo mercato, però, c’è. E si chiama Leo Messi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: cifre e novità – Ultime CM.IT

Se, alla fine, la Pulga dovesse decidere di lasciare realmente il Barcellona, i catalani secondo il quotidiano torinese potrebbero fiondarsi sull’attaccante bianconero. La Joya sarebbe uno dei primi nomi per rimpiazzare il suo connazionale e, a quel punto, non ci sarebbe più nulla di scontato sul suo futuro. I due club che stuzzicano l’ex Palermo sono proprio il Barça e il Real Madrid…

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Tuttosport: Dybala, muro contro muro

Calciomercato Juventus, distanza con Dybala | Due opzioni di lusso

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: mossa shock di Dybala