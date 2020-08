Importante occasione di mercato per la nuova Juventus di Pirlo: possibile colpo dal Barcellona. Tutti i dettagli

È partita la rivoluzione totale in casa Barcellona. Il club blaugrana ha già annunciato l’arrivo di Koeman sulla panchina ed è ora chiamato a risolvere la situazione legata al futuro di Messi e non solo. Sono infatti diversi i big a rischio addio, anche simboli come Busquets e Jordi Alba. In particolare, stando a quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, il Barça avrebbe già comunicato al terzino spagnolo la propria intenzione di non voler continuare a puntare su di lui e quindi separarsi già in estate. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Contestualmente, il 31enne è già stato accostato anche alla Juventus, che potrebbe così avere il definitivo via libera per tentare il colpo Jordi Alba. Il club bianconero, infatti, è da tempo alla ricerca di un importante rinforzo sulla fascia sinistra. L’asse Torino-Barcellona resta piuttosto caldo. Staremo a vedere.

