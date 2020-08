Calciomercato Juventus, 77 milioni di euro per il colpo in attacco

Dall’Inghilterra: Paratici lancia la sfida al Liverpool e al Manchester City per regalare un grande rinforzo a Pirlo

Rinforzare il reparto offensivo è uno degli obiettivi principali della Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. Già preso Kulusevski a gennaio dall’Atalanta e poi lasciato in prestito al Parma, i nove volte campioni d’Italia in carica vanno a caccia di un altro attaccante esterno qualora davvero Pirlo volesse puntare sul 4-3-3 come modulo di base. Uno schema che non esalta le caratteristiche di Dybala, il quale potrebbe essere sacrificato per fare cassa e mettere a bilancio una ricchissima plusvalenza. Al suo posto torna a farsi largo una candidatura a sorpresa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamorose novità su Higuain

Stiamo parlando di Adama Traoré, 24enne esterno d’attacco spagnolo di origini maliani, protagonista di una grande stagione con la maglia del Wolverhampton. L’eliminazione ai quarti di Europa League ha sancito l’esclusione dei ‘Lupi’ dalle prossime competizioni europee e si fa strada l’ipotesi di una sua cessione. Secondo il tabloid britannico ‘The Sun’ la Juventus, che con la società inglese sta parlando anche di Jimenez, sta battagliando con Liverpool e Manchester City per aggiudicarselo. Intanto i ‘Wolves’ hanno aperto alla sua partenza, fissando il prezzo a 77 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, esplode la bomba Ronaldo: via subito!