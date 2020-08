Coronavirus – Sassuolo, UFFICIALE: Boga positivo

L’attaccante Jeremie Boga è risultato positivo ai test per il coronavirus. Ecco la nota apparsa sul sito ufficiale del Sassuolo

Ancora un positivo al Covid-19 in Serie A. Questa volta in casa Sassuolo, si tratta dell’attaccante Jeremie Boga.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

A darne notizia – con una nota – è stato lo stesso club neroverde: “il giocatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Torino, UFFICIALE altri due casi di Coronavirus: il comunicato

Napoli, UFFICIALE: giocatore positivo al Coronavirus!