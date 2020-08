Calciomercato Juventus: “I bianconeri non hanno un euro!”

Tony Damascelli ha commentato il calciomercato della Juventus. Parole pesanti che non sembrano presagire nulla di buono per i bianconeri

Un calciomercato tutto da decifrare quello della Juventus. I bianconeri hanno diversi calciatori in esubero: Higuain, Rugani, de Sciglio sono solo alcuni elementi che non rientrano nei piani tecnici di Andrea Pirlo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Ma il bilancio potrebbe spingere la società a privarsi di alcuni pezzi da 90. In questi giorni si sono susseguite parecchie voci attorno al mercato della Juve. A fare il punto sui bianconeri, a partire dall’interessamento per Milik, ci ha pensato Tony Damascelli ai microfoni di ‘Radio Radio’: “A Torino non hanno un euro per il mercato – afferma, senza troppi giri di parole – Dietro alla Juve c’è una proprietà che sta attenta ai conti. La Juventus in attacco la prossima stagione giocherà con Ronaldo, Dybala e Kulusevski. Douglas Costa? Al massimo può andare via in prestito”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus – Sassuolo, UFFICIALE: Boga positivo

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il bomber ha scelto CR7