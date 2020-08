Calciomercato Lazio, non solo James Rodriguez: Tare su tre piste

La Lazio vuole provare a portare a Formello un nome importante per rafforzare la rosa di Inzaghi. Non solo Rodriguez, Tare punta anche Rafinha e Shaqiri

Se David Silva è sfumato, la Lazio guarda avanti alla ricerca di un altro nome importante da regalare ad Inzaghi in vista della nuova stagione. Tre piste da seguire per Tare, tre possibilità concrete in scadenza di contratto, come riporta La Gazzetta dello Sport. L’ostacolo più grande è rappresentato dagli ingaggi, ma il costo del cartellino in saldo può giocare senz’altro a favore dei biancocelesti.

Rodriguez è il talento colombiano in uscita dal Real Madrid, dove ormai non gode più della considerazione necessaria per sentirsi importante e al centro del progetto tecnico di Zidane. La sua volontà è quella di cambiare aria, come dichiarato recentemente, con preferenze su Serie A e Premier League: due campionati che ancora mancano nel cv del giocatore. L’ingaggio di 6 milioni potrebbe essere spalmato su un contratto pluriennale.

Tare però mantiene nel mirino anche Rafinha e Shaqiri, due giocatori che hanno già calcato i campi del campionato italiano con la maglia dell’Inter. Tutti sotto la soglia dei trent’anni, col secondo che però non ha trovato molto spazio nel Liverpool. Da tenere d’occhio anche l’ipotesi Bonaventura con cui i capitolini, secondo Il Tempo, avrebbero ripreso i contatti con l’agente Mino Raiola.

