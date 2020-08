Lautaro Martinez suona la carica in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter

“Voglio vincere il mio primo trofeo con l’Inter. È stato un anno molto difficile per tutti, forse resta l’amaro in bocca per aver chiuso solo un punto dietro la Juventus in campionato. Ma sono molto felice perché siamo vicini a raggiungere uno dei nostri obiettivi, cioè alzare un trofeo”. È un Lautaro Martinez piuttosto carico quello che ha presentato la finale di Europa League contro il Siviglia al sito ufficiale dell’UEFA. “Conte? Gli sarò sempre grato. Si fida di me e questo mi ha aiutato a crescere. Ha aiutato tutto il gruppo a cambiare la mentalità e questo è molto importante per noi”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’attaccante argentino, ancora nel mirino del Barcellona, esalta l’allenatore nerazzurro: “Lo ringrazierò sempre perché mi ha subito chiamato quando è arrivato all’Inter, mentre io ero in vacanza dopo la Copa America. È un allenatore che ha grande fiducia in me e che mi ha aiutato a crescere. Mi ha aiutato a cambiare mentalità, non solo la mia ma quella di tutto il gruppo. E questo è molto importante per noi dell’Inter. Speriamo di poter continuare su questa strada”.

