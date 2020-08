Il Milan non ha mollato la pista che porta ad Aleksey Miranchuk. Il centrocampista piace parecchio ai rossoneri ma attenzione alle piste Atalanta e Roma

Arrivano conferme direttamente dalla Russia: Aleksey Miranchuk preferirebbe vestire la maglia del Milan. In questi giorni vi abbiamo raccontato del pressing dell’Atalanta, che ha messo sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro per strappare il centrocampista alla Lokomotiv Mosca.

L’affare non è per nulla chiuso visto che il club capitolino chiede almeno il doppio per il 24enne. Il portale ‘SportRBC’, citando fonti vicine ai russi, sostiene che il Milan sia pronto a presentare una nuova offerta per Miranchuk. La volontà del calciatore è chiara, ed è quella di giocare in rossonero.

I due club lombardi, però, non sono gli unici sulle tracce del centrocampista: anche la Roma avrebbe mostrato interesse, contattando i rappresentanti di Miranchuck, ma senza aver presentato, ancora, nessuna offerta. Nonostante il pressing dell’Atalanta, è dunque il Milan la squadra più vicina al calciatore russo.

