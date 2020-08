Calciomercato Lazio, per la Champions idea Giroud

Giroud-Lazio, sei mesi dopo. Tare ci riprova a portare l’attaccante francese a Roma per inserire un tassello di livello internazionale nella rosa di Inzaghi

La Champions League chiama, la Lazio risponde. In vista della nuova stagione, infatti, Tare sta provando a rinforzare la squadra aggiungendo tasselli dal cv europeo e puntando forte su un trequartista importante. Ma non solo.

Infatti, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, la società biancoceleste è sulle tracce, ancora una volta, di Olivier Giroud, attaccante 33enne in forza al Chelsea che pochi mesi fa aveva scelto di rimanere a Londra convinto dal progetto. Le cose però potrebbero essere cambiate e, con un Europeo in vista che potrebbe rappresentare l’ultima occasione di vestire la maglia della nazionale francese in una competizione così importante, il giocatore potrebbe anche valutare di cambiare aria.

Immobile, Caicedo e Correa per tre competizioni importanti come il campionato, la Champions League e la Coppa Italia infatti non bastano. Occorre una punta di spessore che possa dar man forte e garantire una alternativa di qualità. Giroud sembra dunque il profilo giusto per Tare, che ci riproverà.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, non solo James Rodriguez: Tare su tre piste

Lazio, il padre di David Silva risponde a Tare: “Non c’era niente di chiuso”