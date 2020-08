Calciomercato Inter, futuro Messi: previsto un incontro con Koeman

In bilico il futuro di Leo Messi al Barcellona: l’argentino è il sogno dell’Inter, previsto un incontro con il nuovo tecnico Koeman

In casa Barcellona tiene banco il futuro di Leo Messi: si alimentano infatti le voci di un possibile addio da parte dell’argentino. La ‘Pulga’ è il sogno dell’Inter, ma decisivo per il suo futuro a Barcellona potrebbe essere l’incontro in programma con il nuovo tecnico dei catalani Ronald Koeman. ‘Sport’ sottolinea come a volere questo incontro sia stato il numero uno del club ‘blaugrana’ Bartomeu, che ha recentemente sottolineato come il tecnico ritenga Messi l’uomo al centro del suo progetto.

Il presidente catalano si sarebbe messo in contatto con il padre del giocatore, Jorge, per assicurargli che il club conta su di lui come capitano. Ancora non è nota la data dell’incontro, anche se, assicurano dalla Spagna, le preoccupazioni di Messi non sono certo svanite. L’argentino non sembra manifestare dubbi sulla scelta del tecnico, ma su quelli che sono i piani futuri del club: i nuovi giocatori su cui puntare e come rinnovare la squadra. L’Inter, nel frattempo, attende: l’esito della riunione potrebbe rivelarsi decisivo in ottica addio.

