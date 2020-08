Mirko Calemme, in diretta su Calciomercato.it, fa il punto della situazione sul futuro di Messi. Tutti gli aggiornamenti

Il nome di Lionel Messi continua ad infiammare i sogni dei tifosi dell’Inter. Del sei volte Pallone d’Oro ha parlato il nostro Mirko Calemme, intervenuto in diretta nella trasmissione di Calciomercato.it. Il futuro dell’attaccante argentino è forse per la prima volta in bilico. Ecco tutti gli aggiornamenti e i motivi per i quali Messi potrebbe lasciare Barcellona. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

